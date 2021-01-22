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Son dakika: Danıştay’a 3 yeni üye seçildi

Son dakika haberine göre... Hakimler ve Savcılar Kurulu, ’a üç yeni üye seçti. Danıştay’ın yeni üyeleri;  ve  oldu.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Son dakika: Danıştay’a 3 yeni üye seçildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Nafiz Acar, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Fatih Zencirci, Danıştay üyeliğine seçildi.

3 DANIŞTAY ÜYESİ BELLİ OLDU

HSK Genel Kurulu, gerçekleştirilen toplantıda boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı. Buna göre, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Acar, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Navdar ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Zencirci, Danıştay'ın yeni üyeleri oldu.

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