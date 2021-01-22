"LÜTFEN SİZLER İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ GÖRSELE BAKINIZ"

Bu açıklamalardan sonra bir yazılı görsel daha paylaşan Fahrettin Altun, "Sayın Hamzaçebi, o kadar çok şeyi yanlış hatırlıyorsunuz ki, düzeltmeler bir twite sığmadı. Lütfen sizler için hazırladığımız görsele bakınız." mesajını verdi.





