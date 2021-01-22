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Haberler Gündem Haberleri Fahrettin Altun'dan Mehmet Akif Hamzaçebi'nin "OECD İstanbul Merkezinin 1999'da açıldığı" iddiasına Resmi Gazeteyle yanıt

Fahrettin Altun'dan Mehmet Akif Hamzaçebi'nin "OECD İstanbul Merkezinin 1999'da açıldığı" iddiasına Resmi Gazeteyle yanıt

İletişim Başkanı , CHP İstanbul Milletvekili 'nin İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının () İstanbul Merkezinin 1999'da açıldığı iddiası üzerine, söz konusu mutabakat zaptının 2018'de imzalandığını ortaya koyan metnini paylaştı. Bu açıklamalardan sonra bir yazılı görsel daha paylaşan Fahrettin Altun, "Sayın Hamzaçebi, o kadar çok şeyi yanlış hatırlıyorsunuz ki, düzeltmeler bir twite sığmadı. Lütfen sizler için hazırladığımız görsele bakınız." mesajını verdi. İşte haberin tüm detayları...

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Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Fahrettin Altun'dan Mehmet Akif Hamzaçebi'nin OECD İstanbul Merkezinin 1999'da açıldığı iddiasına Resmi Gazeteyle yanıt

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açılışına video mesajla katıldığı Merkezinin bugün değil, 1999'da açıldığını iddia etmişti.

İletişim Başkanı , bu iddiaya, İstanbul merkezinin kuruluşuna ilişkin Türkiye ile OECD arasındaki mutabakat zaptının 2018'da imzalandığını ortaya koyan ile cevap verdi.

Altun, Twitter hesabından, 30 Ekim 2019 Çarşamba günü çıkan Resmi Gazete metnini paylaştığı mesajında, "Akif Bey, kuruluşuna yönelik mutabakatı 2018'de imzaladığımız OECD İstanbul Merkezinin 1999'da kurulmuş olduğunu iddia edecek kadar kafanız karışmış anlaşılan. Yahut zamanı tersine çevirmek gibi iddialı bir işe girişmişsiniz. Sanmıyorum ama başarılar." ifadelerine yer verdi.

"LÜTFEN SİZLER İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ GÖRSELE BAKINIZ"

Bu açıklamalardan sonra bir yazılı görsel daha paylaşan Fahrettin Altun, "Sayın Hamzaçebi, o kadar çok şeyi yanlış hatırlıyorsunuz ki, düzeltmeler bir twite sığmadı. Lütfen sizler için hazırladığımız görsele bakınız." mesajını verdi.



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