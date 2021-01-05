06 Ocak 2021, Çarşamba
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun şehit Fethi Sekin'i "Yiğitler Destanı" türküsüyle andı

İletişim Başkanı , şehit 'i şehadetinin 4. yılında "Yiğitler Destanı" türküsüyle andı. Fahrettin Altun paylaşımında, "Şehit Fethi Sekin"i ve bu cennet vatanın baharına çiçek vermiş bütün yiğitleri rahmetle anıyorum. Siyaset adı altında terör örgütlerine hizmet edenlere binlerce lanet olsun." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 05.01.2021
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun şehit Fethi Sekin'i Yiğitler Destanı türküsüyle andı

Altun, Fethi Sekin'in şehadetinin 4. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve şehit Fethi Sekin'in de anıldığı "Yiğitler Destanı" türküsüne yer verdi.

Fahrettin Altun paylaşımında, "Şehit Fethi Sekin"i ve bu cennet vatanın baharına çiçek vermiş bütün yiğitleri rahmetle anıyorum. Siyaset adı altında terör örgütlerine hizmet edenlere binlerce lanet olsun." ifadelerini kullandı.



Şehit Fethi Sekin'in kahramanlığının yanı sıra Ömer Halisdemir ve Eren Bülbül'ün de anıldığı türkünün sözleri şöyle:

"Düşman olsa da hileli / Korkusuz Fethi'm yüreği / Tüm dünya karşında dursa / Bükülmez Ömer bileği.

Aksın barış pınarları / Kırılmasın kuş kanadı / Eren'im Maçka'da sırrı / Dualar aştı sınırı.

Sela okur ince sızı / Vatanım rengin kırmızı / Baharına çiçek vermiş / Yiğitler dizi dizi."

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