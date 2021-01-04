05 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun 18 yılda gerçekleşen sağlık devriminin görüntülerini paylaştı

Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun 18 yılda gerçekleşen sağlık devriminin görüntülerini paylaştı

İletişim Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ", son 18 yılda her alanda büyük bir devrim gerçekleştirdi. Şüphesiz bu devrimlerin en önemlisi sağlık sisteminde gerçekleştirilen devrimdir. Geleceğe emin adımlarla yürürken bugünlere hangi zor şartları aşarak geldiğimizi hatırlayalım." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
ABONE OL

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter'dan 18 yılda sağlık sektöründe yaşanan dönüşümü anlatan bir video paylaştı.

"HANGİ ZOR ŞARTLARDAN GELDİĞİMİZİ HATIRLAYALIM"

Altun paylaşımında "Türkiye, son 18 yılda her alanda büyük bir devrim gerçekleştirdi. Şüphesiz bu devrimlerin en önemlisi sağlık sisteminde gerçekleştirilen devrimdir. Geleceğe emin adımlarla yürürken bugünlere hangi zor şartları aşarak geldiğimizi hatırlayalım." ifadelerini kullandı.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar SON DAKİKA: AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN MYK TOPLANTISI SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA