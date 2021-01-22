AK Partili Turan'dan Çanakkale Köprüsü müjdesi: Yıl sonunda araçla karşıya geçeceğiz

"Tarihin emaneti, Türkiye'mizin en özel şehirlerinin başında gelen Çanakkale'mizin, en kıymetli projelerinden bir tanesinin olduğu yerdeyiz" diyen Turan, şunları söyledi:

"Bugün 1915 Çanakkale Köprümüzün kedi yolunun bitmesine şahit olduk. Artık iki kıta, yani Asya ve Avrupa birbirine bağlanmış oldu. Bundan sonra ana halatlarının bağlanma süreci başlayacak. Köprümüz, hedeflenen 18 Mart 2022 tarihinden de önce, belki bu yılın bitiminde tamamlanacak ve araçlarımızla karşıya geçme imkânı bulacağız. Türkiye'miz için hatta insanlık için çok kıymetli bir eserden bahsediyoruz. Bu bölgenin turizmi, tarımı ve sanayisi çok kıymetlidir. Ancak ulaşımın olmadığı yer gelişmede sıkıntı yaşar. Ulaşım varsa gelişim olur. Dolayısıyla biz köprümüzden sonra bölgemizin her alanda ayağa kalkacağını, lojistik merkezi olacağını, çok daha kıymetli işyerlerinin ve ihracatın yolunun açılacağını düşünüyoruz. Dediğim gibi yıl sonu araçla karşıya geçme imkânı olacak. Her şeyi eleştiren, her şeye laf yetiştiren bir anlayış değil, iş yapan, üreten ve toplumu motive eden bir anlayışla bu güzel köprünün bitmesine şahit olacağız. Bazen köprü deyip geçiyoruz ama öyle değil. Dünya'nın en uzun asma köprüsünden bahsediyoruz. 4 bin 600 metreden fazla uzunluğu olan, iki ayak arası açıklığın 2023 metre olduğu ve estetik olarak örnek bir projeden bahsediyoruz."