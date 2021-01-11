1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman bitecek | 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | Dev projede nefesler tutuldu

1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman bitecek | 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı | 1915 Çanakkale Köprüsü, ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak kedi yolu büyük oranda tamamlandı. Avrupa ve Asya kıtaları, Lapseki'den Gelibolu yakasına kadar uzanan kedi yolu ile birbirine bağlanınca, Çanakkale Köprüsü silüeti de iyice belirdi.

DHA Giriş Tarihi: 11.01.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 10:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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