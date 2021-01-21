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SON DAKİKA | Ukrayna'da huzurevinde yangın! 15 kişi öldü

Son dakika... 'nın kentinde yaşlı bakımevinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ukrayna Savcılığı, yangının ana nedeninin "ısıtma ekipmanının yanlış kullanılması" olduğunu açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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SON DAKİKA | Ukrayna'da huzurevinde yangın! 15 kişi öldü

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Harkov kentinde yaşlı bakımevinde yangın çıktı.

Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, bakımevine dönüştürülen iki katlı binada çıkan yangında 15 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yangın alanı 100 metrekare olduğu aktarıldı.

Ukrayna Savcılığı, yangının ana nedeninin "ısıtma ekipmanının yanlış kullanılması" olduğunu açıkladı.

Ukraynanın Harkov kentinde huzurevinde yangın! 15 ölü, 5 yaralı | Olay yeri görüntüsü... UKRAYNA'NIN HARKOV KENTİNDE HUZUREVİNDE YANGIN! 15 ÖLÜ, 5 YARALI | OLAY YERİ GÖRÜNTÜSÜ...

SON DAKİKA | Ukraynada huzurevinde yangın! 15 kişi öldü SON DAKİKA | UKRAYNA'DA HUZUREVİNDE YANGIN! 15 KİŞİ ÖLDÜ

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