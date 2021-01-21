Son dakika: Türkiye'den flaş AB mesajı

TÜRKİYE'DEN AB MESAJI

Brüksel'de bugün ve yarın çok yoğun görüşmelerde bulunacağını aktaran Çavuşoğlu, 2020'nin Türkiye-AB ilişkilerinde sorunlu bir yıl olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Aralık zirvesi ortak açıklamasından sonra daha pozitif bir atmosfer yaratmak için her iki taraftan da siyasi irade ortaya çıktı. Ayrıca ilişkilerin daha sağlıklı gelişmesi bakımından karşılıklı olumlu açıklamalar oldu. Daha iyi bir diyalog imkanı sağladık. O nedenle bugün Brüksel'deyim."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Türkiye'ye davet ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Borrell ile bu olası ziyaretlerin de hazırlıklarını başlatacaklarını bildirdi.