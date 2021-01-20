Son dakika: Türkiye'den karasuları açıklaması! Ege Denizi'ni etkilememektedir

TUTUMUMUZDA BİR DEĞİŞİKLİK YOKTUR

Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı-kapalı Ege Denizi'nde ülkemizin hayati hak ve çıkarları vardır. Bu denizde karasularının hem ülkemizin, hem üçüncü ülkelerin seyrüsefer serbestisini ve açık denizlere erişimi kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki tutumumuz herkesin malumudur.

Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur.