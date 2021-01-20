20 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: Türkiye'den karasuları açıklaması! Ege Denizi'ni etkilememektedir

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 'ın 'ndeki deniz mili adımına yönelik cevap verildi. Açıklamada "Yunanistan’ın İyon Denizi’nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufu, ’nın güneyinde sona ermekte ve ’ni hiçbir şekilde etkilememektedir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Son dakika: Türkiye'den karasuları açıklaması! Ege Denizi'ni etkilememektedir

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yununanistan'ın 'ndeki deniz mili adımına yanıt verildi.

EGE DENİZİ'Nİ İLGİLENDİRMİYOR

'ın İyon Denizi'nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufu, 'nın güneyinde sona ermekte ve 'ni hiçbir şekilde etkilememektedir.

TUTUMUMUZDA BİR DEĞİŞİKLİK YOKTUR

Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı-kapalı Ege Denizi'nde ülkemizin hayati hak ve çıkarları vardır. Bu denizde karasularının hem ülkemizin, hem üçüncü ülkelerin seyrüsefer serbestisini ve açık denizlere erişimi kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki tutumumuz herkesin malumudur.

Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur.

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