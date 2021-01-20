Son dakika: Türkiye'den karasuları açıklaması! Ege Denizi'ni etkilememektedir
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki deniz mili adımına yönelik cevap verildi. Açıklamada "Yunanistan’ın İyon Denizi’nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufu, Mora Yarımadası’nın güneyinde sona ermekte ve Ege Denizi’ni hiçbir şekilde etkilememektedir." ifadelerini kullandı.
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yununanistan'ın İyon Denizi'ndeki deniz mili adımına yanıt verildi.
EGE DENİZİ'Nİ İLGİLENDİRMİYOR
Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufu, Mora Yarımadası'nın güneyinde sona ermekte ve Ege Denizi'ni hiçbir şekilde etkilememektedir.
TUTUMUMUZDA BİR DEĞİŞİKLİK YOKTUR
Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı-kapalı Ege Denizi'nde ülkemizin hayati hak ve çıkarları vardır. Bu denizde karasularının hem ülkemizin, hem üçüncü ülkelerin seyrüsefer serbestisini ve açık denizlere erişimi kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki tutumumuz herkesin malumudur.
Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur.