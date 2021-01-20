Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğrencilerle kar topu oynadı

Öğrencilerle kart topu oynarken keyifli anlar yaşayan Bakan Selçuk, bu sırada çekilen fotoğrafı Twitter hesabından, "Resmî bir okul ziyaretindeyiz. Saygıdeğer protokol karşımda. Açılışı da bakan yapıyor" mesajıyla paylaştı.

Resmî bir okul ziyaretindeyiz. Saygıdeğer protokol karşımda. Açılışı da bakan yapıyor:) pic.twitter.com/CHxIabkxb8 — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 20, 2021