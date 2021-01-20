20 Ocak 2021, Çarşamba
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğrencilerle kar topu oynadı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı 'un 'da öğrencilerle bir araya gelerek kar topu oynaması renkli görüntülere sahne oldu. Sosyal medya hesabından o anlara ait fotoğraf paylaşan Bakan Selçuk, "Resmî bir okul ziyaretindeyiz. Saygıdeğer protokol karşımda. Açılışı da bakan yapıyor" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 20.01.2021
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğrencilerle kar topu oynadı

Milli Eğitim Bakanı , 'nın ilçesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Selçuk, Mahallesinde lise öğrencileriyle buluşarak, bir süre sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi. Bakan Selçuk daha sonra, 'nde ortaokul öğrencileriyle buluştu.

Selçuk, burada 'nin uzaktan eğitime katılma imkânı olmayan öğrenciler için hazırladığı Mobil EBA Destek Noktası Otobüsünde öğrencilerle online derse katıldı.

Bakan Selçuk, dersin ardından çocuklara çeşitli hediyeler vererek, bir süre sohbet etti. Selçuk daha sonra dışarıya çıkıp, otobüsün çevresinde öğrencilerle kar topu oynadı.

Öğrencilerle kart topu oynarken keyifli anlar yaşayan Bakan Selçuk, bu sırada çekilen fotoğrafı hesabından, "Resmî bir okul ziyaretindeyiz. Saygıdeğer protokol karşımda. Açılışı da bakan yapıyor" mesajıyla paylaştı.

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