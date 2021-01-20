Gaziantep’te çıkan yangında ölen kardeşlerin dedesi: Canımı ortaya koydum ama kurtaramadım

Yangına müdahale eden ekipler ile birlikte kapı ve pencereleri kırarak eve giren Abdurrahman Alau, torunları Ahmet (2) ve Abdurrahman Alalu'yu (4) dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunda ağır yanıklar oluşan iki kardeş, kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.