Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde, derslere başörtülü girdiği gerekçesiyle öğretmenlikten ihraç edilen Zekiye Yağmurcu (48) 14 yıl sonra görevine döndü.

Ancak Zekiye öğretmenin yakasını bu kez de kanser bırakmadı. Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede yaşamının yitiren Yağmurcu, Yeni Ayazağa mezarlığına defnedildi. Başkan Tayyip Erdoğan, başörtüsü mücadelesinin en ön saflarında yer alarak adeta sembolleşen Zekiye Yağmurcu'nun ailesini arayarak başsağlığı diledi.

YANLARINDA OLACAĞIZ

Yeni Şafak'ın haberine göre Görüşmenin detaylarını anlatan Yağmurcu'nun ağabeyi Mesut Yağmurcu, "Cumhurbaşkanımız aradı, ailemize başsağlığı diledi. Zekiye Kardeşimin dik duruşuyla bilindiğini, hayatını bu davaya adadığını ve kızı Menal Sevra ile oğlu Muhammed Yusuf'un da onlara emanet olduğunu söyledi. Çocukların yaşlarını, okul durumlarını sordu, annemle görüştü, ellerinden hürmetle öperim dedi, karşılıklı birbirlerine dua ettiler" diye konuştu. Erdoğan, 13 yaşındaki Muhammed Yusuf ve 14 yaşındaki Menal Sevra'nın eğitimine destek sözü de verdi ve "Her zaman yanlarında olacağız" dedi.

TÜRKİYE SAHİPLENDİ

Zekiye Yağmurcu'nun 15 ay önce kanser nedeniyle ameliyat olduğunu söyleyen Mesut Yağmurcu, "Kardeşim son 1 aydır da hastanede yatıyordu. O süreçte yakınları olarak hepimiz çok zor günler geçirdik, elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Onu kaybettik ama Türkiye'nin nasıl sahiplendiğini gördük. Çocukları da inşallah onun yolundan devam edecek" dedi.