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Zekiye Yağmurcu vefat etti

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Giriş: 17.01.2021 12:32
Güncelleme:17.01.2021 12:43
Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde, derslere başörtülü girdiği gerekçesiyle öğretmenlikten ihraç edilen ve 14 yıl sonra görevine dönen Zekiye Yağmurcu vefat etti. 48 yaşındaki Yağmurcu uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde, derslere başörtülü girdiği gerekçesiyle öğretmenlikten ihraç edilen ve 14 yıl sonra görevine dönen Zekiye Yağmurcu vefat etti. 48 yaşındaki Yağmurcu uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

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Zekiye Yağmurcu vefat etti
Zekiye Yağmurcu vefat etti
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