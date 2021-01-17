Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde, derslere başörtülü girdiği gerekçesiyle öğretmenlikten ihraç edilen ve 14 yıl sonra görevine dönen Zekiye Yağmurcu vefat etti. 48 yaşındaki Yağmurcu uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde, derslere başörtülü girdiği gerekçesiyle öğretmenlikten ihraç edilen ve 14 yıl sonra görevine dönen Zekiye Yağmurcu vefat etti. 48 yaşındaki Yağmurcu uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.