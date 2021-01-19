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Haberler Gündem Haberleri Son dakika:Sağlık Bakanlığı 19 Ocak 2021 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika:Sağlık Bakanlığı 19 Ocak 2021 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük sayısını açıkladı. İşte 19 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Son dakika:Sağlık Bakanlığı 19 Ocak 2021 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük sayısını açıkladı. İşte 19 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 818 yeni vaka tespit edilirken, 167 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 7 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye yükseldi.

TEST SAYISI 30 MİLYONA YAKLAŞTI

Test sayısı 27 milyon 698 bin 556'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781, vefat sayısı 24 bin 328, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN COVID-19 TABLOLARI

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9 OCAK

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