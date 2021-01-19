19 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika:İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 10'a yükseldi

Son dakika:İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 10'a yükseldi

Son dakika haberi... tarafından yapılan açıklamada 2021 yılında ikna yoluyla olan sayısının 10'a yükseldiği açıklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
ABONE OL
Son dakika:İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 10'a yükseldi

, ikna çalışması sonucu PKK/KCK'dan kaçan 1 teröristin güvenlik güçlerine olduğunu duyurdu.

1 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 2013 yılında örgüte katıldığı tespit edilen örgüt mensubunun son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi" denildi.

10'A YÜKSELDİ

2021 yılında sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak Türkiye'ye teslim olan teröristlerin sayının 10'a yükseldiği belirtildi.

Teslim olan PKK'lıdan HDP itirafı: Çocukların kafalarını yıkıyorlar TESLİM OLAN PKK'LIDAN HDP İTİRAFI: ÇOCUKLARIN KAFALARINI YIKIYORLAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA