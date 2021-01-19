Son dakika:İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 10'a yükseldi
Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 10'a yükseldiği açıklandı.
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İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK/KCK'dan kaçan 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
1 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 2013 yılında örgüte katıldığı tespit edilen örgüt mensubunun son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi" denildi.
10'A YÜKSELDİ
2021 yılında sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak Türkiye'ye teslim olan teröristlerin sayının 10'a yükseldiği belirtildi.