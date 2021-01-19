Son dakika: Yüz yüze eğitime bir gün ara verilecek! İstisna durumdaki memurlar izinli sayılacak...Valilikler açıkladı
Son dakika haberi...Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada yarın özel ve resmi ana okullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı. Ayrıca Zonguldak ve Bartın'da il genelinde engelli ve hamile kamu çalışanları izinli sayılacak.
Zonguldak'ta, yarın özel ve resmi ana okullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verileceği, engelli ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.
HAVA KOŞULLARI ENGEL OLDU
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı beklendiğinden ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla bazı kararlar aldı.
1 GÜN ARA VERİLDİ
Buna göre, özel ve resmi ana okullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yarın yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilerek uzaktan eğitimle devam edilecek.
İDARİ İZİN
Ayrıca, merkez ve ilçelerde görevli engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.
BARTIN'DA DA TATİL KARARI
Bartın'da yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak.
Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklama ile yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli 20/01/2021 günü idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İl merkezinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 20/01/2021 Çarşamba günü idari izinli sayılması uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.