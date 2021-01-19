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Devlet teröristlere elini uzattı: 'Gelin kardeş olalım' bildirisi her yere dağıtıldı

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'ya yürütülen operasyonlar örgütü, köşeye sıkıştırdı. Her geçen gün azalan terörist sayısı, örgütü büyük bir çıkmaza soktu. Güvenlik güçleri yalnızca terör örgütlerine operasyonlar düzenlenmiyor. Örgüt mensuplarının teslim olmaları için ikna faaliyetleri de yürüten güvenlik güçleri, PKK'lıların teslim olmaları için barınma alanlarına, geçiş güzergahlarına, kırsal alanlar gibi birçok bölgeye 7 maddelik bildirileri bıraktı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Devlet teröristlere elini uzattı: 'Gelin kardeş olalım' bildirisi her yere dağıtıldı

Güvenlik güçlerince düzenlenen son yılların en kapsamlı operasyonlarıyla bitme aşamasına gelen terör örgütü PKK'lıların teslim olmalarına yönelik faaliyetler de sürdürülüyor. 2020 yılında yürütülen ikna çalışmalarıyla çözülme sürecine giren PKK'dan 243 örgüt mensubu, kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde olumsuz hava şartlarına rağmen teröristlere yönelik operasyonlar da devam ediyor. Güvenlik güçleri, bir yandan operasyonlarını sürdürürken bir yandan da PKK'lıların teslim olmaları için barınma alanlarına, geçiş güzergahlarına, kırsal alanlar gibi birçok bölgeye 7 maddelik bildirileri bıraktı. 'Gelin kardeş olalım' başlıklı, teröristlerin teslim olmaları için hazırlanan 7 maddelik bildiri şöyle:

"Amerika'nın ve Haçlı zihniyetinin maşası olma,

Kaya oyuklarında, mağaralarda, inlerde pis hayvan gibi yaşama. Rabbim kainatı insan için yaratmıştır,

Sizi buraya mahkum edenler lüks villalarda yaşıyor,

Unutma bu coğrafyada oynanan bütün oyunlar kendi insanı üzerinedir,

Bu kaçışın sonu yok devletimizin şefkatine güven,

Etkin pişmanlık yasasından faydalan, hayatını yaşa,

Hayat senin hayatın. Hiçbir şey için geç değildir."

Son dakika: 28 yıldır PKK mensubu olan terörist teslim oldu SON DAKİKA: 28 YILDIR PKK MENSUBU OLAN TERÖRİST TESLİM OLDU
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