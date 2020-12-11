Son dakika: AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı
Son dakika haberleri... AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı. Brüksel'deki zirvede Yunanistan'ın ağır yaptırım talepleri kabul görmedi. Zirvenin sonuç bildirgesinde "Avrupa Birliği Türkiye ile diyaloğa fırsat tanımak istiyor" denildi. Başkan Erdoğan zirve öncesi üye ülkelere uyarılarda bulunmuştu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Brüksel'deki liderler zirvesinden Fransa ve Yunanistan eli boş döndü.
Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı zirveden, Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı.
Yaptırıma ilişkin görüşmeler 2021'in Mart ayına ertelendi.
Bildirgede, "Avrupa Birliği, Türkiye ve Akdeniz'deki durumla ilgili konularda ABD ile koordinasyon sağlamaya çalışacak" ifadesi kullanıldı.
Bildirgede, Türkiye'nin eylemlerine devam etmesi halinde ek tedbirlerin uygulanacağı ifade edildi.
Yunanistan, Türkiye'ye silah ambargosu, AB fonlarının askıya alınması gibi sert yaptırımlar uygulanmasını talep ediyordu.