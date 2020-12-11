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Son dakika: AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı

Son dakika haberleri... 'nde 'ye yaptırım kararı çıkmadı. 'deki zirvede 'ın ağır yaptırım talepleri kabul görmedi. Zirvenin sonuç bildirgesinde "Avrupa Birliği Türkiye ile diyaloğa fırsat tanımak istiyor" denildi. Başkan Erdoğan zirve öncesi üye ülkelere uyarılarda bulunmuştu.

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Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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Son dakika: AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı

Brüksel'deki liderler zirvesinden Fransa ve Yunanistan eli boş döndü.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı zirveden, Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı.

Yaptırıma ilişkin görüşmeler 2021'in Mart ayına ertelendi.

Son dakika: AB Liderler Zirvesinde Türkiyeye yaptırım kararı çıkmadı SON DAKİKA: AB LİDERLER ZİRVESİ'NDE TÜRKİYE'YE YAPTIRIM KARARI ÇIKMADI

Bildirgede, "Avrupa Birliği, Türkiye ve Akdeniz'deki durumla ilgili konularda ABD ile koordinasyon sağlamaya çalışacak" ifadesi kullanıldı.

Bildirgede, Türkiye'nin eylemlerine devam etmesi halinde ek tedbirlerin uygulanacağı ifade edildi.

Yunanistan, Türkiye'ye silah ambargosu, AB fonlarının askıya alınması gibi sert yaptırımlar uygulanmasını talep ediyordu.

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