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Son dakika: Komandolar avladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi.. Ülke genelinde PKK terör örgütünde çözülmeler devam ederken kahraman Mehmetçik operasyonlarını sürdürüyor. Barış Pınarı bölgesinde düzenlenen operasyonda 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Son dakika: Komandolar avladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ülke genelinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar sürerken teröristler de kahraman Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirilmeye devam ediyor.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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