Son dakika: Komandolar avladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi.. Ülke genelinde PKK terör örgütünde çözülmeler devam ederken kahraman Mehmetçik operasyonlarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde düzenlenen operasyonda 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Ülke genelinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar sürerken teröristler de kahraman Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirilmeye devam ediyor.
Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/x8ZvHcVpom— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2021
BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.