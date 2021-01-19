Son dakika: Komandolar avladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ülke genelinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar sürerken teröristler de kahraman Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirilmeye devam ediyor.

Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/x8ZvHcVpom — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2021

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.