Son dakika: Dışişler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İrlandalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile görüştü.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Ramin'i de kabul etti. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, şu ifadelere yer verdi;

"Görevine yeni başlayan Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Ramin'e başarılar diliyorum."