Son dakika: Dışişler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İrlandalı mevkidaşı ile görüştü
Son dakika haberleri... Dışişler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile görüştü. Diplomasi trafiğindeki Bakan Çavuşoğlu aynı zamanda Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Ramin'i de kabul etti.
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Dışişler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile görüştü.
DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Ramin'i de kabul etti. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, şu ifadelere yer verdi;
"Görevine yeni başlayan Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Ramin'e başarılar diliyorum."