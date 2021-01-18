19 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ankara'ya yeni metro müjdesi! Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu

Son dakika: Ankara'ya yeni metro müjdesi! Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankaralılara yeni bir metro müjdesi verdi. Bakan Karaismailoğlu " AKM-Gar-’nu Kızılay’a ulaştıracak Tünel kazılarına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
ABONE OL
Son dakika: Ankara'ya yeni metro müjdesi! Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından 'da yeni bir metro projesine yarın başlanacağını açıkladı.

TÜNEL KAZILARI BAŞLIYOR

Bakan Karaismailoğlu paylaşımında "Şehir içi hareketliliğin konforlu, hızlı ve ekonomik hale gelmesi için hayata geçirdiğimiz projelere bir yenisini daha ekliyoruz. Ankara AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nu Kızılay'a ulaştıracak Tünel kazılarına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Karaismailoğlu: Türkiye lojistik süper güç olmuştur SON DAKİKA: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKİYE LOJİSTİK SÜPER GÜÇ OLMUŞTUR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA