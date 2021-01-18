Son dakika: Ankara'ya yeni metro müjdesi! Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankaralılara yeni bir metro müjdesi verdi. Bakan Karaismailoğlu "Ankara AKM-Gar-Kızılay Metrosu’nu Kızılay’a ulaştıracak Tünel kazılarına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından Ankara'da yeni bir metro projesine yarın başlanacağını açıkladı.
TÜNEL KAZILARI BAŞLIYOR
Bakan Karaismailoğlu paylaşımında "Şehir içi hareketliliğin konforlu, hızlı ve ekonomik hale gelmesi için hayata geçirdiğimiz projelere bir yenisini daha ekliyoruz. Ankara AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nu Kızılay'a ulaştıracak Tünel kazılarına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.