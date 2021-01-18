Son dakika: Ankara'ya yeni metro müjdesi! Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu

TÜNEL KAZILARI BAŞLIYOR

Bakan Karaismailoğlu paylaşımında "Şehir içi hareketliliğin konforlu, hızlı ve ekonomik hale gelmesi için hayata geçirdiğimiz projelere bir yenisini daha ekliyoruz. Ankara AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nu Kızılay'a ulaştıracak Tünel kazılarına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.