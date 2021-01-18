Son dakika: Ekmekten koronavirüs bulaşır mı? Prof. Dr. Ateş Kara herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı

GIDADAN BULAŞ GÖRÜLMEDİ

- Çin'de bir seferde üretilen 4 bin 836 kutu dondurmadan alınan örneklerin üçünde virüs pozitif bulunmuş. Öncelikle bu hastalık yapabilecek bir virüs mü? Yoksa virüs parçası mı?

Çin'de dondurmada koronavirüs tespit edilmesi, büyük olasılıkla üretim sırasında koronavirüs pozitif birisinden bulaş olmasıyla ilgili olabilir. Soğukta bulunduğu için, virüs daha uzun süre tespit edilebilir. Bulaşa neden olamaz. Dünyada bugüne kadar gıdayla geçiş gösterilmedi. Daha önce Çin'de donmuş balıkürünlerinde de virüs tespit edildi, ancak benzer şekilde hiç geçiş gösterilmedi.



- Gıda ile geçiş olmadı diyorsunuz ama bilindiği gibi koronavirüsün yarasa çorbasından yayıldığı söyleniyor.

Bu virüsün ana kaynağı yarasa ancak arada başka bir türe geçmiş ve o türden de insanlara bulaşmış gibi görünüyor. Ancak bu bulaş büyük olasılıkla o canlılarla yakın bulunma ile gerçekleşmiş gibi, bugün halen kesin bilinmiyor.