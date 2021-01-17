Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara dondurmada tespit edilen koronavirüs hakkında açıklama yaptı

Çin'de bir seferde üretilen 4,836 kutu dondurmadan alınan örneklerden 3'ünde virüs pozitif bulunmuş. Öncelikle bu hastalık yapabilecek bir virüs mü ? Yoksa, virüs parçası mı ? Bunu değerlendirmek mümkün değil, ancak virüs bile olsa bugüne kadar gıda ile geçiş olduğu gösterilmedi." dedi.

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