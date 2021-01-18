Son dakika: Van'da çığ düştü iddiası! Valilikten yalanlama geldi

"İhbar üzerine Van'dan AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilmiştir ancak sınır birlikleri tarafından ihbar edilen söz konusu bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde çığ olayına rastlanmadığı, aynı bölgede çığ meydana getirecek potansiyelin de bulunmadığı belirlenmiştir."



