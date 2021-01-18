18 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: Van'da çığ düştü iddiası! Valilikten yalanlama geldi

Valiliği tarafından yapılan açıklamada sınırında 9 İran vatandaşının çığ altında kaldığı ihbarının ardından yapılan aramalar sonucunda herhangi bir çığ olayına rastlanmadığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Son dakika: Van'da çığ düştü iddiası! Valilikten yalanlama geldi

Valiliği, sınırında 9 İran vatandaşının çığ altında kaldığı ihbarı üzerine bölgede yapılan arama çalışmalarında çığ olayına rastlanmadığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İran askeri sınır birliğince Kaymakamlığına, Esenyamaç Mahallesi Sualtı Mezrası sınır bölgesinde çığ düştüğü ihbarının yapıldığı bildirildi.

İhbarda, çığ altında kalan 9 İran vatandaşından 4'ünün kendi imkanlarıyla kurtularak İran tarafına döndüğü, 5'inden haber alınamadığının belirtildi kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhbar üzerine Van'dan ve ekipleri bölgeye sevk edilmiştir ancak sınır birlikleri tarafından ihbar edilen söz konusu bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde çığ olayına rastlanmadığı, aynı bölgede çığ meydana getirecek potansiyelin de bulunmadığı belirlenmiştir."


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