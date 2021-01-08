Son dakika | Suriye'de kirli oyun! Türkiye ve Rusya karşı karşıya getirilmek istendi | Video

PKK'NIN KİRLİ OYUNUNU İHA/SİHALAR BOZDU

Terör örgütü PKK'nın Ayn İsa'da Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek istedi. Rusya'nın daha önce kullanmış olduğu bir karargaha yerleşen PKK/YPG'li teröristler Türk askerinin olduğu bölgeye havan saldırısı gerçekleştirdi. Bu hain planla Türkiye ile Rusya'yı karşı karışya getirmek isteyen teröristlerin kirli planını ise İHA ve SİHA'lar bozdu. Rusya'nın boşalttığı karargahta bulunanların terörist olduğunun tespit edilmesi üzerine Pkk/YPG'li teröristler düzenlenen hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi.