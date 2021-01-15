Son dakika: Rusya resmen ilan etti! Çekiliyorlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın adımına Rusya resmen yanıt verdi, Moskova Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, çekilme sürecinin resmen başladığını bugün açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ABD'nin Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen anlaşmasından geçen yıl çekildiği hatırlatıldı ve çıkar dengesini bozduğu vurgulandı.

Moskova'nın anlaşmanın sürdürülmesine ilişkin Washington'a önerilerde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bu konudaki önerilerimiz, ABD'nin müttefikleri tarafından destek görmedi. Anlaşmanın işlerliğiyle ilgili sorunların çözülmesi konusunda herhangi bir gelişmenin olmaması nedeniyle Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini başlatıyor" denildi.

Beş gün sonra başkanlık koltuğunu Joe Biden'a devredecek Trump, geçen yıl Mayıs ayında çıkış noktası Rusya ile güven tesis etmek olan Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararı almış ve karar 22 Kasım 2020'de yürürlüğe girmişti.

30'un üzerinde ülkenin birbirlerinin toprakları üzerinde gözlem amaçlı uçuşlarına olanak sağlayan Açık Semalar Anlaşması'ndaki en önemli iki güç, ABD ve Rusya'ydı.

ABD lideri Trump, büyük şaşkınlık yaratan kararına Moskova'nın anlaşmayı ihlal etmesi gerekçe gösterip "Rusya anlaşmaya uymadı. Onlar anlaşmaya uyana kadar çekiliyoruz" demişti. Trump'ın çekilme kararına özellikle Avrupalı ülkeler büyük tepki göstermişti.

Washington'ın hamlesini eleştiren ve anlaşmaya bağlı kalacağını duyuran Moskova ise, 2021'in ilk günlerinde korkulan adımı attı. Moskova'nın da çekilmesiyle iki ülkenin toprakları anlaşmanın kapsamı dışında olacak.

İlk ortaya çıkış amacı Rusya ve ABD arasında güven tesis ederek çatışma riskini bertaraf etmek olan fikir, 1955'te ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yönetimine sunulmuş, ancak teklif reddedilmişti. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ancak 2002'de mümkün olmuş ve Türkiye'nin de aralarında olduğu 34 ülke anlaşmayı imzalamıştı.

Anlaşmaya dahil olan ülkeler, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmenin yanı sıra silahlanma ve diğer anlaşmaların uygulanmasını denetleme amacına yönelik olarak toprakları üzerinde keşif uçuşlarına izin veriyor. Yalnızca Rusya, belirli bölgeler üzerindeki uçuşları kısıtlamıştı.