Suriye'de eğitilerek İstanbul'a gönderilen teröristler yakalandı

M.H.'nin 2016 yılında Çobanbeyli ilçe merkezinde EYP yüklü araç eylemini gerçekleştirdiği, ayrıca PYD-YPG terör örgütü adına TSK ve SMO gruplarına ait bilgi ve koordinatları örgüte aktardığı bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan Suriye uyruklu S.A.'nın da örgüt içerisinde "Emni" olarak adlandırılan sözde istihbarat personeli olduğu, Haseke'de faaliyet yürüttüğü belirtildi. S.A.'nın da diğer teröristler gibi illegal yollardan Türkiye'ye girdiği vurgulandı.