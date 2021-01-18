Suriye'de eğitilerek İstanbul'a gönderilen teröristler yakalandı
İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda 8 terörist gözaltına alındı. Eylem hazırlığında yakalanan 8 teröristten 4'ünün Suriye'nin kuzeyinde eğitim alıp faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.
ABD, Avrupa ve Türkiye'deki bazı çevreler PKK ile PYD/YPG'yi birbirinden ayırmaya çalışsa da, İstanbul'da eylem hazırlığında yakalanan teröristlerin sicili bu iddiayı bir kez daha çökertti.
Önceki gün gözaltına alınan 8 teröristten 4'ünün, Suriye'nin kuzeyinde terör eğitimi alıp faaliyette bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan ve bölgede patlayıcı yapımı, suikast ve sabotaj eğitimi aldığı belirlenen teröristlerden B.D.'ye sağlık çalışanı olarak kurum belgesi düzenlendiği ve bu belge ile geçmişte Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.
TSK'NIN KOORDİNATLARINI VERDİ
Suriye uyruklu terörist M.H.'nin ise Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'na (SMO) karşı eylemlere katıldığı ortaya çıktı.
M.H.'nin 2016 yılında Çobanbeyli ilçe merkezinde EYP yüklü araç eylemini gerçekleştirdiği, ayrıca PYD-YPG terör örgütü adına TSK ve SMO gruplarına ait bilgi ve koordinatları örgüte aktardığı bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan Suriye uyruklu S.A.'nın da örgüt içerisinde "Emni" olarak adlandırılan sözde istihbarat personeli olduğu, Haseke'de faaliyet yürüttüğü belirtildi. S.A.'nın da diğer teröristler gibi illegal yollardan Türkiye'ye girdiği vurgulandı.
SİLAHLI ÇATIŞMALARA KATILMIŞ
Suriye uyruklu S.U.'nun Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Mabatlı bölgesinde PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı çatışmalara katıldığı, dökümanlarda sözde Afrin Asayiş Yapılanması Künye Defterinde kimlik bilgileri bulunduğu tespit edildi. S.U.'nun ayrıca terör örgütü adına kırsalda da faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Gözaltına alınan teröristlerin adreslerinde ele geçirilen örgütsel döküman ve dijital materyallerin incelemesi sürüyor.
KANLI SALDIRI ÖNLENDİ
Metropollerde saldırıda kullanılacak patlayıcı ve havan topları ele geçirildi. Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Suriye'deki PKK/YPG'lilerin Kızıltepe'de yüklü miktarda patlayıcı madde gizlediği istihbaratı üzerine harekete geçti.
TEM Şube ve Özel Harekat ekiplerince bomba arama köpekleriyle yapılan aramalarda; araziye gömülü 60'lık 10 havan topu, havan rampası, metal bilye ile güçlendirilmiş 10 kg patlayıcı, 2 anahtar sistemi ve 2 pil bloğu bulundu. Patlayıcı ve mühimmatların işbirlikçiler tarafından kısa süre içinde metropollere nakledilmesinin planlandığı öğrenildi.