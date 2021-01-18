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FETÖ'nün dershaneler sorumlusu yakalandı!

'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 'nün "Ankara dershaneler sorumlusu" Hakan A. saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının 'nün dershanelerinde yöneticilik yaptığı ve kullanıcısı olduğu tespit edildi

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Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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FETÖ'nün dershaneler sorumlusu yakalandı!

'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 'nün () "Ankara dershaneler sorumlusu" olduğu belirtilen Hakan A. yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "Ankara dershaneler sorumlusu" olduğu belirlenen Hakan A'nın ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlının Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmalarda firari olduğu ve Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesince aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.

FETÖ'nün dershanelerinde yöneticilik yaptığı, hesabı ve örgütün gizli haberleşme programı "" kullanıcısı olduğu tespit edilen Hakan A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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