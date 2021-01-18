18 Ocak 2021, Pazartesi
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FETÖ’nün "Ankara dershaneler sorumlusu" saklandığı evde yakayı ele verdi

Son dakika haberi... 'nün (FETÖ) "Ankara dershaneler sorumlusu" olduğu öğrenilen Hakan A. saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 18.01.2021
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FETÖ’nün Ankara dershaneler sorumlusu saklandığı evde yakayı ele verdi

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "Ankara dershaneler sorumlusu" olduğu belirlenen Hakan A'nın Etimesgut ilçesinde bir adreste saklandığını belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Hakan A. saklandığı evde gözaltına aldı. Zanlının Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmalarda firari olduğu ve Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesince aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca Hakan A. FETÖ'nün dershanelerinde yöneticilik yaptığı, Bank Asya hesabı ve örgütün gizli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olduğu tespit edilirken, zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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