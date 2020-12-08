"Yılanın kuyruğuna yaklaşıldı” Coşkun Başbuğ FETÖ'ye yapılan büyük operasyonu A Haber'de değerlendirdi

Terör ve Güvenlik Uzman Coşkun Başbuğ, Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük FETÖ operasyonuyla ilgili A Haber'de flaş açıklamalarda bulundu:

"40-50 YILLIK BİR PİSLİĞİ TEMİZLİYORUZ"

PKK'ya, DEAŞ'a nazara çok daha sinsi olan bu terör (FETÖ) yapısıyla mücadelede daha yürüyecek epey yolumuz var. Başkan Erdoğan'ın 'kolay değil 40-50 yıllık bir pisliği temizliyoruz' sözlerini hatırlayalım, aslında meselenin özü de bu. Bu 10-15 yılda kurulmuş bir yapı değil. Bu şebekenin bir anda temizlenmesini beklemek hayal olur. Ama bu mücadelede büyük bir mesafe katedildi. Operasyonlarda çok ciddi mesafe alındığını düşünüyorum, önümüzdeki süreçte artık operasyonların yılanın kuyruğuna doğru evrileceğini ve piyon takımına yönelik bu tarz operasyonları sıklaşacağını göreceğiz.