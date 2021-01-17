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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 17 Ocak 2021 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs (Kovid-19 ) sayısını açıkladı. İşte 17 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, , ...

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Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
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Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 436 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti.SON DAKİKA: adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs sayısını açıkladı.

İşte 17 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, , ...

GÜNÜN TABLOSU

Tabloya göre son 24 saatte 165 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 997'ye yükseldi.

Toplamda 27 milyon 372 bin 81 test yapıldı. Bugün yapılan 148 bin 636 testten, 6 bin 436 yeni vaka sayısı, 803 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 387 bin 101 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 812 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısının 2 milyon 262 bin 864'e yükseldiği, hastalarda bu hafta zatürre oranının yüzde 4,5, ağır hasta sayısının ise 2 bin 201 olduğu açıklandı.

17 Ocak 2020 koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı 17 OCAK 2020 KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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