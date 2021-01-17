Toplam vaka sayısının 2 milyon 387 bin 101 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 812 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısının 2 milyon 262 bin 864'e yükseldiği, hastalarda bu hafta zatürre oranının yüzde 4,5, ağır hasta sayısının ise 2 bin 201 olduğu açıklandı.