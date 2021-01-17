Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, küresel salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirtti.

Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır." ifadelerini kullandı.