"Kazanan milletimiz ve Türkiyemiz" İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan flashback paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından "Kazanan milletimiz, kazanan Türkiyemiz" notuyla bir video paylaştı. Altun'un paylaşımında Türkiye'de geçmiş yıllarda yaşanan ulaşım problemlerine yer verilirken, AK Parti ile birlikte gelen değişime ve ulaşım konusunda yapılan yatırımlara değinildi.
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de geçmiş yıllarda yaşanan ulaşım problemlerine ve son dönemlerde bu alanda yapılan yatırımları içeren bir video paylaştı.
Kazanan milletimiz, kazanan Türkiyemiz 🇹🇷 https://t.co/hgQZblQI0e— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 17, 2021
İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaşımına "Kazanan milletimiz, kazanan Türkiyemiz" notunu düştü.