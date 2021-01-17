"Kazanan milletimiz ve Türkiyemiz" İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan flashback paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de geçmiş yıllarda yaşanan ulaşım problemlerine ve son dönemlerde bu alanda yapılan yatırımları içeren bir video paylaştı.

Kazanan milletimiz, kazanan Türkiyemiz 🇹🇷 https://t.co/hgQZblQI0e — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 17, 2021

İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaşımına "Kazanan milletimiz, kazanan Türkiyemiz" notunu düştü.