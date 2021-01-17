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"Kazanan milletimiz ve Türkiyemiz" İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan flashback paylaşımı

İletişim Başkanı sosyal medya hesabından "Kazanan milletimiz, kazanan Türkiyemiz" notuyla bir video paylaştı. Altun'un paylaşımında 'de geçmiş yıllarda yaşanan problemlerine yer verilirken, AK Parti ile birlikte gelen değişime ve ulaşım konusunda yapılan yatırımlara değinildi.

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Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
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Kazanan milletimiz ve Türkiyemiz İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan flashback paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de geçmiş yıllarda yaşanan ulaşım problemlerine ve son dönemlerde bu alanda yapılan yatırımları içeren bir video paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaşımına "Kazanan milletimiz, kazanan Türkiyemiz" notunu düştü.

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