İzmir ve Çanakkale'de deprem
Kandilli Rasathanesi ve AFAD Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin İzmir ve çevre illerinde hissedildiği belirtildi. İzmir'in ardından Çanakkale de 3,1'lik depremle sallandı.
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Ege Denizi'nde saat 11:00'de 3,6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem İzmir ve çevre illerde hissedildi. İzmir'de yaşanan depremin ardından Çanakkale'nin açıklarında da saat 11:07'de 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem 9.1 kilometre derinlikte meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre İzmir açıklarında Ege Denizi'nde saat 11:00'de 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Çanakkale'nin açıklarında da saat 11:07'de 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem 9.1 kilometre derinlikte meydana geldi.