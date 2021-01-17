17 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İzmir ve Çanakkale'de deprem

İzmir ve Çanakkale'de deprem

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin İzmir ve çevre illerinde hissedildiği belirtildi. İzmir'in ardından Çanakkale de 3,1'lik depremle sallandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2021
ABONE OL
İzmir ve Çanakkale'de deprem

Ege Denizi'nde saat 11:00'de 3,6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem İzmir ve çevre illerde hissedildi. İzmir'de yaşanan depremin ardından Çanakkale'nin açıklarında da saat 11:07'de 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem 9.1 kilometre derinlikte meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre İzmir açıklarında Ege Denizi'nde saat 11:00'de 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Çanakkale'nin açıklarında da saat 11:07'de 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem 9.1 kilometre derinlikte meydana geldi.

Son dakika: İzmir Seferihisarda korkutan deprem | 2020 son depremler... SON DAKİKA: İZMİR SEFERİHİSAR'DA KORKUTAN DEPREM | 2020 SON DEPREMLER...
Son dakika: AFAD açıkladı! Malatyada 4 saatte 4 deprem oldu SON DAKİKA: AFAD AÇIKLADI! MALATYA'DA 4 SAATTE 4 DEPREM OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA