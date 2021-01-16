Duyanlar şok oldu! Dondurmalarda koronavirüs tespit edildi

Ayrıca, dondurmalardan bin 812'sinin diğer şehirlere dağıtıldığı belirtildi. Yetkililer, virüsün nasıl bulaştığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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