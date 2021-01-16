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Duyanlar şok oldu! Dondurmalarda koronavirüs tespit edildi

'de örneklerinde yeni tip koronavirüse rastlanmasının ardından binlerce ürüne el konulurken, yetkililer virüsün dondurmalara nasıl bulaştığını tespit etmek için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Duyanlar şok oldu! Dondurmalarda koronavirüs tespit edildi

'in kentinde dondurmalardan alınan üç numunede yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildiği bildirildi.

Tianjin Daqiaodao Food Co. tarafından üretilen dondurmalardan alınan örnekler, Salı ve Çarşamba günleri kontrol için belediyenin hastalık kontrol merkezine gönderilmişti.

Yapılan incelemeler sonucu örneklerinde Covid-19 tespit edildi. Tüm ürünlere el konurken, şirketin bin 662 çalışanı karantina altına alınarak nükleik asit testine tabi tutuldu.

Ayrıca, dondurmalardan bin 812'sinin diğer şehirlere dağıtıldığı belirtildi. Yetkililer, virüsün nasıl bulaştığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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