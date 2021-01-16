Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte koronavirüs aşısı ile ilgili merak edilenler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin'den getirilen koronavirüs aşısına dair merak edilenleri yanıtladı. Aşı acil kullanım onayı alınmasının ardından ülke genelinde sağlık çalışanları başta olmak üzere uygulanmaya başladı.
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Aşıyı ilk olan isimlerden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs aşısına dair merak edilenleri yanıtladı. İşte Bakan Koca'nın koronavirüs aşısı paylaşımı...
Aşı uygulaması hakkında pratik bilgilere aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. https://t.co/osI4yY9HyR pic.twitter.com/EviklBtrJD— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 16, 2021
Çin'den getirilen koronavirüs aşısı, acil kullanım onayı almasının ardından başta sağlık çalışanlarına olmak üzere uygulanmaya başlamıştı.