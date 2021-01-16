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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte koronavirüs aşısı ile ilgili merak edilenler

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'den getirilen aşısına dair merak edilenleri yanıtladı. acil kullanım onayı alınmasının ardından ülke genelinde sağlık çalışanları başta olmak üzere uygulanmaya başladı.

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Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte koronavirüs aşısı ile ilgili merak edilenler

Aşıyı ilk olan isimlerden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs aşısına dair merak edilenleri yanıtladı. İşte Bakan Koca'nın koronavirüs aşısı paylaşımı...

Çin'den getirilen koronavirüs aşısı, acil kullanım onayı almasının ardından başta sağlık çalışanlarına olmak üzere uygulanmaya başlamıştı.

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