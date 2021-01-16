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CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na ittifak tepkisi: Elin değneğiyle yürümemeliyiz

içinden ve ile yapılan ittifaka tepkiler sürüyor. Bu kez eleştiri getiren isim CHP'li oldu. "İttifaka değil kendi gücümüze güvenelim" çağrısı yapan Atıcı, "CHP'nin A planı ittifak değil tek başına iktidar olmalı. Elin değneğiyle yürümememiz lazım" diye konuştu.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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yönetiminin ittifak ısrarına parti içinden tepkiler gelmeye devam ediyor.
Bu kez konuşan CHP eski milletvekili parti içi eğitim sorumlusu oldu.
CHP'li Aytuğ Atıcı millet ittifakına güvenilmeden hareket edilmesi gerektiğini söyledi.
"CHP'nin A planı ittifak değil tek başına iktidar olmalı" dedi.

CHP Genel Başkanı 'nun teklifiyle parti içi eğitim sorumlusu görevine geri dönen eski Mersin Milletvekili Atıcı, millet ittifakındaki olası gelişmeler ve CHP'nin B planı olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Atıcı, 'nin "açık ittifaka varsan gel" 'nin de "HDP varsa biz yokuz" dediğini hatırlattı.

"HDP'den vazgeçsek 35 yaparız, İyi Parti'den vazgeçsek yine 35 yaparız. CHP'nin böyle bir açmazı var. Ne tarafa dönse öbür tarafı kaybediyor" açıklamasını yaptı.

'nin de ittifaktan ayrılabileceği değerlendirmesinde bulunan Atıcı, CHP'nin acilen özüne dönmesi gerektiğini vurguladı.

CHP ve İyi Parti arasında ciddi doku uyuşmazlığı bulunduğunu söyleyen Atıcı, Saadet ve İyi Parti'nin ittifak dışına kayabileceği ihtimalinin göz önüne alınmasını istedi.

Atıcı, ittifakları bir kenara bırakıp CHP'nin tek başına iktidar seçeneği üzerinde durmasını istedi.

CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na ittifak tepkisi: Elin değneğiyle yürümemeliyiz CHP'Lİ İSİMDEN KILIÇDAROĞLU'NA İTTİFAK TEPKİSİ: ELİN DEĞNEĞİYLE YÜRÜMEMELİYİZ

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