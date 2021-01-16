CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na ittifak tepkisi: Elin değneğiyle yürümemeliyiz

Atıcı, HDP'nin "açık ittifaka varsan gel" İyi Parti'nin de "HDP varsa biz yokuz" dediğini hatırlattı.



"HDP'den vazgeçsek 35 yaparız, İyi Parti'den vazgeçsek yine 35 yaparız. CHP'nin böyle bir açmazı var. Ne tarafa dönse öbür tarafı kaybediyor" açıklamasını yaptı.



