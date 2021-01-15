Son dakika: İstanbul yolunda korkutan kaza! Zonguldak-İstanbul karayolunda yolcu otobüsü devrildi
Son dakika haberleri... Zonguldak-İstanbul karayolunda seyir halinde olan bir yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada yaralıların olduğu belirtildi.
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Zonguldak-İstanbul karayolunda 16 yolcusu bulunan otobüs devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İlk çalışmalardan gelen habere göre çok sayıda yaralı bulunuyor. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.