15 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: İstanbul yolunda korkutan kaza! Zonguldak-İstanbul karayolunda yolcu otobüsü devrildi

haberleri... Zonguldak-İstanbul karayolunda seyir halinde olan bir yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada yaralıların olduğu belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Zonguldak-İstanbul karayolunda 16 yolcusu bulunan otobüs devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İlk çalışmalardan gelen habere göre çok sayıda yaralı bulunuyor. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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