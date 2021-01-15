PKK'lı teröristin kardeşinden şok itiraf: PKK'nın haber spikerliğini teklif ettiler
Ağabeyi ve ablası 7 yıl önce terör örgütüne katılan Diyarbakırlı 15 yaşındaki Zelal Y., HDP Milletvekili Remziye Tosun'un PKK'ya eleman kazandırma girişimini Zelal Y, deşifre etti. HDP'li Tosun'un kendisine 'Dağa çık kahramanımız ol" dediğini söyleyen Zelal Y, "Beni ikna edebilmek için PKK'nın haber spikerliğini teklif etti. Ama ben kabul etmedim.” İfadelerini konuştu.
Terör örgütü PKK'ya eleman kazandıran HDP'nin kirli yüzü bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Diyarbakır annelerinin 500 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde sürdürdüğü eylemin haklılığı bu kez de terörist kardeşinin ifadeleriyle teyit edildi. SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Zelal Y, HDP'nin gençleri nasıl kandırarak dağa çıkardığını anlattı.
HDP'YE OY, PKK'YA MİLİTAN İSTEDİ
HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi parti propagandası yapmak için köylerine geldiğini anlatan Zelal Y, Tosun'un daha sonra evlerini ziyaret ederek kendisiyle konuştuğunu söyledi.
HDP'li vekilin kendisinin Kürtçe aksanını beğendiğini belirten Zelal Y, "Benim ağabeyim ve ablam 2015 yılından bu yana örgütte. HDP'li Remziye Tosun, seçim çalışmaları için evimize geldi. Önce seçim çalışmaları muhabbeti açarak HDP'ye oy istedi. Annemler yanımızda oturduğu için okul okudun mu gibi sorular sordu.
Kendisine okulu bıraktığımı söyledim. Daha sonra annem çay kahve sunumu için mutfağa geçince dağa gidip oradaki ağabeylerine ablalarına yardımcı olmak ister misin? dedi" diye konuştu.
DAĞA ÇIKIP, AĞABEYİN VE ABLAN GİBİ OL
Şervan kod adlı ağabeyi K.Y ve Lavin kod adlı ablası İ.Y'nin 2014 yılından bu yana terör örgütü içerisinde olduğunu belirten Zelal Y, "HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, annemin mutfağa gitmesinin ardından beni PKK'ya katılmam için ikna etmeye çalıştı. Kürtçe aksanımın güzel olduğunu söyleyip 'Dağa çıkıp ağabeyin ve ablan gibi kahramanımız ol. Yeni katılanların ismini yazarsın. PKK'nın haber spikeri olursun.
Listeleri sen tutarsın böylelikle ablanın da yanında olursun. Dağdaki kardeşlerimizin mücadelesi bizleri ayakta tutuyor. Bizler onların sayesinde Kürtçe konuşabiliyoruz. Sen yetenekli bir kızsın. Eğer direk dağa gitmek istemezsen seni partimize alırız bizimle bir süre çalışırsın sonra dağa geçip gerilla olursun' dedi. Ama ben kabul etmedim. Çünkü ablamdan dolayı biliyorum bunların ne olduğunu" dedi.