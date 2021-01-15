PKK'lı teröristin kardeşinden şok itiraf: PKK'nın haber spikerliğini teklif ettiler

Listeleri sen tutarsın böylelikle ablanın da yanında olursun. Dağdaki kardeşlerimizin mücadelesi bizleri ayakta tutuyor. Bizler onların sayesinde Kürtçe konuşabiliyoruz. Sen yetenekli bir kızsın. Eğer direk dağa gitmek istemezsen seni partimize alırız bizimle bir süre çalışırsın sonra dağa geçip gerilla olursun' dedi. Ama ben kabul etmedim. Çünkü ablamdan dolayı biliyorum bunların ne olduğunu" dedi.

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