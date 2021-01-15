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Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüs aşısı oldu

Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı , Sağlık Bakanı 'nın çağrısına cevap vererek koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüs aşısı oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, resmi Twitter hesabından koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. Akşener yaptığı açıklamada, "Sayın Fahrettin Koca, tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti. Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum." açıklamasında bulundu.

İşte Meral Akşener'i aşı açıklaması;

"Sayın Fahrettin Koca tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti. Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum."

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