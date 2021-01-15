15 Ocak 2021, Cuma
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Bursa'da narkotik operasyonu: 14 gözaltı

'da, polis ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Bursa'da narkotik operasyonu: 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda E.T., Y.K., A.D., H.S., T.A. Z.M.U., V.C., C.C., A.A., G.A., S.Y., T.D., S.K. ve N.Y isimli 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 13 Kilo 700 gram bonzai, 2 kilo 650 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar yeşil reçeteye tabi ilaç, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 14 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden E.T., Y.K., A.D. ve H.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken T.A. Z.M.U., V.C., C.C., A.A., G.A., S.Y., T.D., S.K. ve N.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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