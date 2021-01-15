Son gelişmeler: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak?
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vaka sayısında düşüş görülmesinin ardından bu kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği araştırılmaya başlandı. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? İşte son gelişmeler...
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında vaka sayısında ciddi oranda düşüş yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireyler için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Söz konusu kısıtlamaların ne zaman biteceği konusunda araştırmalar sürüyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? İşte cevaplar...
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Hemen şunu belirtelim ki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının hangi tarihte sona ereceği henüz belli değil. Başkan Erdoğan, vakaların belirli sayının altına düşmesinin ardından kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağını bildirmişti. Bu kapsamda 20 yaş altı kısıtlamaların esnetilmesi de bekleniyor. Konu hakkında detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
20 YAŞ ALTI HAFTA SONU DIŞARI ÇIKABİLECEK Mİ?
20 yaş ve altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Kısıtlama hafta sonu da dahil olacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇOCUKLARIN GÜNLÜK BESİN ÇEŞİTLİLİĞİNİ AZALTIYOR
Phys.org" internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Vermont Üniversitesinden araştırmacılar, sonuçları "Environmental Research Letters" dergisinde yayımlanan araştırmada, Asya, Afrika ve Güney Amerika'daki 19 ülkede yaşayan 107 bin çocuğun günlük beslenmelerini inceledi.
Araştırmacılar, iklim değişikliğine bağlı ortalama sıcaklık ve yağış artışının çocukların besin çeşitliliğini azalttığını belirledi.
Araştırmanın bulgularına göre, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerde 5 yaş altı çocuklar et, süt, balık, baklagiller, tahıllar ve yeşilliklerden oluşan 10 kalemlik ürün sepetinden bir günde ortalama 3,2'sini tüketebiliyor.
Söz konusu ülkelerde 5 yaşından küçük her 3 çocuktan biri, çocuk gelişimi için kritik demir, çinko, folik asit, A ve D vitaminleri gibi mikro-besinleri alamıyor.
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2019'da dünya genelinde 5 yaşından küçük 144 milyon çocuk yetersiz beslenmeden kaynaklanan gelişim bozukluklarından, 47 milyon çocuk ise kronik yetersiz beslenmeye bağlı aşırı zafiyetten muzdarip olmuştu.