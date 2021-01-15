Son gelişmeler: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında vaka sayısında ciddi oranda düşüş yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireyler için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Söz konusu kısıtlamaların ne zaman biteceği konusunda araştırmalar sürüyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? İşte cevaplar...

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Hemen şunu belirtelim ki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının hangi tarihte sona ereceği henüz belli değil. Başkan Erdoğan, vakaların belirli sayının altına düşmesinin ardından kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağını bildirmişti. Bu kapsamda 20 yaş altı kısıtlamaların esnetilmesi de bekleniyor. Konu hakkında detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.