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Millet ittifakı çatırdıyor! CHP ve İP'li belediyelerde restleşme fırtınası! HDP de nasibini aldı

A Haber
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Giriş: 14.01.2021 12:43
Güncelleme:14.01.2021 13:09
Millet İttifakı'ndaki kriz büyüyor. Çanakkale Belediyesi'nde yaşanan restleşme fırtınasının bir benzeri Bolu'da da yaşandı. CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal konut projesi ödeneğine ret veren İYİ Partililere sert çıktı, "Yolları ayırmakta doğru yapmışız." dedi. Özcan'ın öfkesi bir türlü dinmedi, İYİ Parti'yi eş başkanlık istemekle suçladı, 'O sistem bana göre değil, HDP'ye göre!" diyerek Millet İttifakı'nın bir diğer ortağına da göndermede bulundu.

Millet İttifakı'ndaki kriz büyüyor. Çanakkale Belediyesi'nde yaşanan restleşme fırtınasının bir benzeri Bolu'da da yaşandı. CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal konut projesi ödeneğine ret veren İYİ Partililere sert çıktı, "Yolları ayırmakta doğru yapmışız." dedi. Özcan'ın öfkesi bir türlü dinmedi, İYİ Parti'yi eş başkanlık istemekle suçladı, 'O sistem bana göre değil, HDP'ye göre!" diyerek Millet İttifakı'nın bir diğer ortağına da göndermede bulundu.

Millet ittifakı çatırdıyor! CHP ve İPli belediyelerde restleşme fırtınası! HDP de nasibini aldı MİLLET İTTİFAKI ÇATIRDIYOR! CHP VE İP'Lİ BELEDİYELERDE RESTLEŞME FIRTINASI! HDP DE NASİBİNİ ALDI
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Millet ittifakı çatırdıyor! CHP ve İP'li belediyelerde restleşme fırtınası! HDP de nasibini aldı
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