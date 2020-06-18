Son dakika: CHP ile İP arasında gerilim Çanakkale'de devam ediyor! İP'li belediyeler CHP'den rahatsız |Video

Son dakika haberi... AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, A Haber canlı yayınında siyasetin gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Siyasette seçim barajı tartışması ne durumda? Siyasi partiler ve seçim kanununda nasıl değişiklikler yapılacak? Millet ittifakında neden gerilim yaşandı? Çanakkale'de neler oldu? İP'li belediyeler CHP'den neden rahatsız? İşte detaylar...

Son dakika haberi... AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, A Haber canlı yayınında siyasetin gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Siyasette seçim barajı tartışması ne durumda? Siyasi partiler ve seçim kanununda nasıl değişiklikler yapılacak? Millet ittifakında neden gerilim yaşandı? Çanakkale'de neler oldu? İP'li belediyeler CHP'den neden rahatsız?

İşte konuşmaların satır başları;

VATANDAŞIN AKLINDA KUŞKU VAR

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: Millet ittifakı diye kendisini tarif edenlerin tutum ve davranışlarına bir bakın hala tartışmalar devam ediyor. Çanakkale'de örneği İP'li Belediyeler CHP'li belediyelerden rahatsız olduğunu beyan ediyorlar. Öbür taraftan HDP biz böyle gizli kapaklı ittifaklardan rahatsız oluyoruz ya açıkça adını koymak lazım ya da artık biz bu işte yokuz demeye getiriyor. Bunların ne kadar sahici olup olmadığı ile ilgili vatandaşın aklında her zaman kuşku var.

TARTIŞMALAR TEHDİT ETMEYE VARIYOR

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan: Bu tartışma zaman zaman sürüyor. Bu görünen yüzü. CHP ile İP arasında görünürde bir ittifak var ama bu ittifakın görünmeyen bir ortağı var o da HDP. İttifak varsa bu şeffaf olması lazım. Nasıl AK Parti ile Cumhur ittifakını kurduk her vesileyle bunu söylüyoruz ve birlikte hareket ediyoruz. Karşı tarafta ise çatlamalar oluyor birbirlerine karşı suçlamalar oluyor hatta birbirlerini tehdit etmeye varıyor.



ÇANAKKALE'DE İP-CHP GERGİNLİĞİ

Çanakkale'nin İP Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, ittifak paydaşları olan CHP'li belediyelerinden ve temsilcilerinden hiçbir destek görmediklerini belirterek, CHP'yi eleştirdi.