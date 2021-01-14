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Bugün kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Ocak Perşembe hava durumu

Son dakika: Bugün kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Ocak Perşembe hava durumu... Etkisini gösteren soğuk havaların ardından Ankara'da başlayan yoğun kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururdu. Hava sıcaklığının düştüğü Kayseri'de gün boyu etkili olan şiddetli rüzgarın ardından başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre, Edirne'de gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur etkili olacak.

Giriş Tarihi: 14.01.2021 07:02
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Bugün kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Ocak Perşembe hava durumu

Günlük hava durumu tahminlerini açıklayan MGM bir çok il için kar yağışı uyarısında bulundu. Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

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Bugün kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Ocak Perşembe hava durumu
Kayseri ile Yozgat'ta kar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı, Ankara'da sabahın erken saatlerinde sağanak yağmur olarak başlayan yağış, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Diğer yandan bugün Marmara Bölgesi'nde Trakya'nın yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Bugün kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Ocak Perşembe hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Trakya'nın yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 1°C, 5°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 3°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

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Bugün kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Ocak Perşembe hava durumu

KIRKLARELİ 0°C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAKARYA 6°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

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Bugün kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Ocak Perşembe hava durumu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 6°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu