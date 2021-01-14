Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bugün kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Ocak Perşembe hava durumu Bugün kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Ocak Perşembe hava durumu Son dakika: Bugün kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Ocak Perşembe hava durumu... Etkisini gösteren soğuk havaların ardından Ankara'da başlayan yoğun kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururdu. Hava sıcaklığının düştüğü Kayseri'de gün boyu etkili olan şiddetli rüzgarın ardından başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre, Edirne'de gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur etkili olacak. Giriş Tarihi: 14.01.2021 07:02
Günlük hava durumu tahminlerini açıklayan MGM bir çok il için kar yağışı uyarısında bulundu. Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR Kayseri ile Yozgat'ta kar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı, Ankara'da sabahın erken saatlerinde sağanak yağmur olarak başlayan yağış, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Diğer yandan bugün Marmara Bölgesi'nde Trakya'nın yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? MARMARA Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Trakya'nın yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 1°C, 5°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL 3°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu
KIRKLARELİ 0°C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAKARYA 6°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu EGE Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 6°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu