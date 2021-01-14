Bugün kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Ocak Perşembe hava durumu

Son dakika: Bugün kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Ocak Perşembe hava durumu... Etkisini gösteren soğuk havaların ardından Ankara'da başlayan yoğun kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururdu. Hava sıcaklığının düştüğü Kayseri'de gün boyu etkili olan şiddetli rüzgarın ardından başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre, Edirne'de gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur etkili olacak.

Giriş Tarihi: 14.01.2021 07:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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