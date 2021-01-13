Son dakika: Çin ilaç şirketi Sinovac'tan COVID-19 aşının etkinliğiyle ilgili flaş açıklama
Çinli ilaç şirketi Sinovac tarafında üretilen CoronaVac aşından geri sayım sürüyor. Türkiye'nin 50 milyon dozluk anlaşma yaptığı ve 3 milyon dozluk ilk partisinin geldiği aşının test çalışmaları tamamlandı. Başkan Erdoğan, Türkiye genelinde aşılamanın perşembe ya da cuma günü başlayacağı müjdesini vermişti. Şirketin CEO'su Yin Weidong, CoronaVac'ın etkili ve güvenli olduğunu vurgulayarak, Endonezya ve Brezilya'da açıklanan etkinlik oranlarına ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs aşısı konusunda ülkeler onay verme sürecini geçmeye başladı. Türkiye'de 'Aşıla' uygulaması ile başlayacak CoroVac'ın etkinliği konusunda önemli açıklamalar geldi.
CoronaVac'ın üreticisi Sinovac'ın CEO'su Yin Weidoing Pekin'de düzenlenen basın brifinginde koronavirüs aşısı CoronaVac hakkında son dakika açıklamalarda bulundu.
Sinovac CEO'su Yin Weidong, geliştirilen geliştirilen koronavirüs aşısının oldukça etkili ve güvenli olduğunu söyledi.
"SONUÇLAR SAĞLIK ÇALIŞANLARI ETKİLEDİ"
Weidong, CoronaVac koronavirüs aşısı Brezilya'daki etkinlik sonuçlarının 50,38 çıkması üzerine, bunun sebebinin klinik deneylere katılan kişilerin koronavirüse yakalanma riski yüksek olan sağlık çalışanları olması olarak açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Çin aşıların güvenliğine ve etkinliğine her zaman büyük önem veriyor. Çinli aşı geliştiricileri, aşıların bilimsel kurallara ve gerekliliklere sıkı sıkıya bağlı olarak araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam ediyorlar. Ayrıca bu alanda uluslararası işbirliklerini de aktif şekilde sürdürüyorlar" dedi.
ÇİN'DE 10 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI
Çin Sağlık Komisyonu Yetkilisi Wang Bin geçtiğimiz günlerde Devlet Konseyi basın toplantısında, Çin'in şu ana kadar 10 milyondan fazla koronavirüs aşısı dozu uyguladığını ve aşılamanın sorunsuz bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini söyledi.
ENDONEZYA DEVLET BAŞKANI AŞI OLDU
Öte yandan bugün Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Sinovac'ın corona virüs aşısı CoronaVac'ın ilk dozunu bugün aldı. Widodo, ülkede koronavirüs aşısı olan ilk kişi oldu.