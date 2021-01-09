Son dakika: Şırnak merkezli 2 ilde terör operasyonu! Gözaltılar var

Şırnak Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünün terörle mücadele kapsamında Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şırnak ve İzmir'de yapılan operasyonda PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Cizre ilçesinde hendek-barikat olaylarında YPS ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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