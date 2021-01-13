Financial Times Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın stratejilerini konu alan bir analiz kaleme aldı

KÖRFEZ'İN TAVRI VE KATAR'IN DURUŞU

Son haftalarda Türkiye'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri kaybetmesini ve ülkeye yabancı sermaye çekme gereksinimini "kabullendiği" iddiasının yer aldığı haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan da Batı ile yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi. Ancak Erdoğan'ın, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB), ABD ve Orta Doğu devletleri ile ilişkilerini bozan konularda uzlaşmaya istekli olup olmadığı veya uzlaşmacı dilin yakında yenilenmiş bir huysuzluğa yol açıp açmayacağı belirsizliğini koruyor." yorumuna yer verildi.

Türkiye, Körfez ülkeleri tarafından Katar'ın adeta işgal edilmesini engelledi ve Körfez'de büyük bir yanlışın adımın önüne geçti. Suudi Arabistan'da geçtiğimiz günlerde bunu kabul ederek Katar'a uygulanan ambargonun kaldırıldığını açıkladı ve tüm dünyanın izlediği bir ziyaret gerçekleşti.