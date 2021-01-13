Financial Times Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın stratejilerini konu alan bir analiz kaleme aldı
İngiliz gazetesi Financial Times, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın jeopolitik adımlarının incelendiği analiz dizisine başladı. İlk haberinde Ankara'nın son dönemde Batılı ülkelerle ilişkileri düzeltmeye yönelik bazı adımlar attığını, Dağlık Karabağ zaferinin kutlandığı törende ise binlerce Azerbaycanlı askerin bu zaferi mümkün kılan Erdoğan'ı selamladığını hatırlattı.
Gazetenin, "Erdoğan'ın büyük oyunu: Askerler, casuslar ve Türkiye'nin güç arayışı" başlığıyla verdiği ve Türkiye'ye yönelik analiz dizisinin ilki olduğu kaydedilen haberde, geçen ay Bakü'de, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinin kutlandığı törende, binlerce Azerbaycanlı askerin bu zaferi mümkün kılan Başkan Erdoğan'ı selamladıkları kaydedildi.
YATIRIMLAR VE TÜRKİYE'NİN TAVRI
İngiliz gazetesi Financial Times, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Libya'daki iç savaşın gidişatını değiştirdiğini ve Kafkasya'da Rusya'nın sınırlarını açığa çıkardığını, ancak dış politikada yaşanan "türbülansların" doğrudan dış yatırımları sekteye uğrattığını yazdı. Gazete Alman otomobil devi Volkswagen'in yatırımdan vazgeçmesine atıfta bulundu.
Ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Manisa'ya yatırım yapmaktan vazgeçen Volkswagen'in kararına ilişkin, "Bu işte biz değil, Volkswagen kaybeder. Biz kendi otomobil projemize güveniyoruz. Bizim yatırımcıya kapımız açık. Türkiye, önümüzdeki dönemde dünyanın üretimde parlayan yıldızı olacak" diyerek daha iyi yatırımların işaretini verdi.
AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN MESELESİ
Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğin, Batılı ülkelerin ateşkes çağrılarına rağmen sürdürüldüğüne işaret edilen haberde, "Bu destek, Erdoğan'ın 'tavizsiz retorik ve kullanıma hazır sert güç' ile karakterize edilen, giderek güç kullanımı odaklı hale gelen dış politika duruşunun en son tezahürüydü." ifadesine yer verildi.
Financial Times'ın yaşanan savaş boyunca Ermenistan'ın sivilleri hedef almasını ya da 30 yıl boyunca yaptığı zulümleri görmezden gelmesi dikkatleri çekti. Ermenistan kaybettiği toprakları bile terk ederken yakmış ve yıkmış talan etmişti. Ancak haberde Başkan Erdoğan'nın "güç kullanma odaklı dış politika" eleştirisi yapılarak gerçekler çarpıtılmaya çalışıldı.
SURİYE VE LİBYA KONULARI
Geçen beş yıl içerisinde, Türkiye'nin, Suriye ve Kuzey Irak'ta askeri operasyonlar düzenlediği, Libya'ya asker gönderdiği ve Yunanistan'la donanma restleşmelerine girdiği yorumuna yer verilen haberde, "Aynı zamanda NATO müttefiklerini kızdıran, eski rekabetleri yeniden alevlendiren ve yeni düşmanlar yaratan müdahaleler yapıldı." denildi.
Suriye'de kurulmak istenen terör devletini yerler bir eden ve katil Esad tarafından evlerinden edilen yaklaşık 1 milyon sivilin yurduna dönmesini sağlayan Türkiye karşı düşmanca tavır sergilendi. Oysa Suriye'nin kuzeyinde teröristlere karşı verilen zorlu mücadelede NATO müttefikleri Türkiye'yi yalnız bıraktı.
KÖRFEZ'İN TAVRI VE KATAR'IN DURUŞU
Son haftalarda Türkiye'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri kaybetmesini ve ülkeye yabancı sermaye çekme gereksinimini "kabullendiği" iddiasının yer aldığı haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan da Batı ile yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi. Ancak Erdoğan'ın, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB), ABD ve Orta Doğu devletleri ile ilişkilerini bozan konularda uzlaşmaya istekli olup olmadığı veya uzlaşmacı dilin yakında yenilenmiş bir huysuzluğa yol açıp açmayacağı belirsizliğini koruyor." yorumuna yer verildi.
Türkiye, Körfez ülkeleri tarafından Katar'ın adeta işgal edilmesini engelledi ve Körfez'de büyük bir yanlışın adımın önüne geçti. Suudi Arabistan'da geçtiğimiz günlerde bunu kabul ederek Katar'a uygulanan ambargonun kaldırıldığını açıkladı ve tüm dünyanın izlediği bir ziyaret gerçekleşti.
"DARBE GİRİŞİMİ DÖNÜM NOKTASI OLDU"
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunun belirtildiği haberde, darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'ya karşı daha şüpheci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ise daha yakın bir yaklaşım sergilediği öne sürüldü.
Türkiye ile Rusya arasında kurulan yakın ilişkiler sayesinde hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak önemli olaylar yaşandı. Suriye, Libya ve Azerbaycan meselelerinde Türkiye ile Rusya arasındaki iyi ilişkiler meyvesini verdi ve önemli anlaşmalara imzalar atıldı.
"KOMŞULARLA SIFIR PROBLEM"
Türkiye'nin 10 yıl önce "komşularla sıfır problem" siyasetini benimsediği yorumunun yer aldığı haberde, "Eleştirmenler, Erdoğan'ın dış politikasını, Güney Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Afrika'yı kapsayan ve modern cumhuriyetten önce gelen imparatorluğa referansla 'neo-Osmanlı' olarak tanımlanıyor. Türk yetkililer, ülkelerinin sadece çıkarlarını koruduğunu söylüyor." denildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklama ile yine komşu ülkelerle sıkıntı yaşamak istemediğini deklare etti. Yunanistan'a çağrıda bulundu. KKTC'nın hakkını korumak için geri adım atılmaması Batı'ya karşı yanlış hamle olarak görünse de burada Türkiye KKTC'nin hakkının koruyarak Batı'nın gösterdiği iki yüzlü tavra karşı önemli bir duruş sergiledi.
"LİBYA VE DAĞLIK KARABAĞ'DA BAŞARILAR VAR"
Başkan Erdoğan'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve "tasfiye sürecinin" ardından silahlı kuvvetler üzerindeki kontrolünü artırdığının belirtildiği haberde, "Ayrıca MHP ile ittifak kurdu ve ulusal güvenlik, özellikle de Kürt ayrılıkçılığı konusunda şahin sağcı bakış açısını benimsedi. 2018'de başkanlık sistemine geçiş, geleneksel olarak Türkiye'nin doğal yönelimini Batı'ya doğru gören bürokratların yurdu olan dışişleri bakanlığının rolünü zayıflattı. Çok sayıda kişi, eski bir büyükelçinin "diplomasi yerine askerlere ve casuslara" güvenmek olarak tanımladığı şeyi eleştiriyor." yorumuna yer verildi.
TSK'nın FETÖ unsurlarından temizlenmesi ordunun gücüne güç kattı. Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelede önemli başarılara imza atıldı. Ancak gazete bunu görmezden gelerek saldırgan bir duruş sergiledi.
Türkiye'nin Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika'yla 2000'lerin ortasından itibaren ticaret ve yardımlar yoluyla bölgesel güç haline gelme çabasının "sorunlu" hale geldiğinin öne sürüldüğü haberde, "Ülkenin AB'ye katılma umutları, her iki tarafın da güvensizlik ve kötü niyet suçlamaları üzerine zayıfladı. Arap komşularıyla daha güçlü bağlar kurma planı geri tepti. Suriye savaşı, Türkiye'ye terör saldırıları ve milyonlarca mültecinin gelmesi şeklinde yayıldı. Suriye ve Libya'daki askeri operasyonlar ve Müslüman Kardeşler'e verilen destek, Ankara'yı Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan liderliğindeki güçlü bir Arap ittifakının karşısına koydu." denildi.
S-400 KONUSU
ABD'nin S-400 alımı, Avrupa'nın ise insan hakları gibi konular nedeniyle Türkiye ile sorunlar yaşadığının hatırlatıldığı haberde, "Türkiye'nin yeni ortaklarıyla (Rusya) ilişkileri de çok kolay değil. Ancak Erdoğan'ın bazı başarıları da var. Türkiye'nin desteği, Libya'daki iç savaşın gidişatını değiştirdi ve Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a verilen destek Kafkasya'da Rusya'nın sınırlarını açığa çıkardı." yorumu yapıldı.
Financial Times dost ve müttefik ülke ABD'nin Türkiye'ye patroit füzelerini vermediği ya da ortağı olduğu F-35 projesinde sergilediği iki yüzlü tavrı kaleme almazken Türkiye'nin S-400 hamlesini eleştirmeye kalktı.
TÜRKİYE'YE VERİLEN SÖZLER TUTULMADI
Geçen süre zarfında, Türkiye'nin yönünü tekrar Batı'ya çevirdiği değerlendirmesinin yer aldığı haberde, "Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede, 'Türkiye'nin geleceği Avrupa'da' dedi ve göç ve ticaret gibi konularda daha fazla iş birliği çağrısında bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı uzun süredir iktidarını sürdürmek için gerekirse zor seçimler yapmaya istekli bir pragmatisttir. Ancak bazı analistler, Erdoğan'ın NATO müttefikleri, özellikle de ABD ile ilişkileri iyileştirmek için gereken tavizleri vermeye isteksiz olacağından şüphe duyuyor." denildi.
Oysa ki Türkiye AB ile yapılan anlaşma da üzerine düşeni yapmış AB'ye yaşanan göçü durdurmuştu. Türkiye Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarla sivillerin evlerine dönmesini sağladı. Ancak AB üzerine düşeni yapmadı ne vize konusunda ne de gönderilecek 6 milyar euro konusunda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da bunu defalarca dile getirdi. Gazetenin bu başlıklara yer vermemesi dikkat çekti.