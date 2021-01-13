Son dakika: MHP'den flaş karar! HDP'nin kapatılması için başvuru yapmaya hazırlanıyor

"HDP, PKK'NIN SİYASİ KOLU"

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sabah'a yaptığı açıklamada, "6-8 Ekim Kobani olayları hakkında bir iddianame düzenlenmiş ve kabul edilmişti. HDP, devletin birliği ve ülkenin bütünlüğüne karşı eylemlerin odağı haline geldi. 6-8 Ekim 2014 Kobani olayları olarak bilinen ve ülke geneline sirayet eden olayların amacı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kuruluşundan itibaren sözde Bağımsız Birleşik Kürdistan Devleti kurmak adına basamak oluşturan özerklik ve öz yönetimi ilanı için yapılan başkaldırıdır. Kobani olaylarının dışında Hendek olayları ve terör örgütünün geçmişten beri yaptığı eylemleri HDP'nin, PKK'nın siyasi kanadı olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.