FETÖ’nün mahrem kadın yapılanmasına 7 kentte operasyon: 17 gözaltı
Niğde merkezli 7 kentte Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mahrem kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
GÜNDEM İHA
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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem kadın yapılanmasına yönelik 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
7 İLDE OPERASYON
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde merkezli Ankara, Karaman, Adana, Kayseri, Yozgat ve Konya'da belirlenen adreslere önceki gün eş zamanlı operasyon düzenledi.
17 KİŞİYE GÖZALTI
Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi. Diğer 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.