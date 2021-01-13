13 Ocak 2021, Çarşamba
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FETÖ’nün mahrem kadın yapılanmasına 7 kentte operasyon: 17 gözaltı

merkezli 7 kentte Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mahrem kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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FETÖ’nün mahrem kadın yapılanmasına 7 kentte operasyon: 17 gözaltı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem kadın yapılanmasına yönelik 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

7 İLDE OPERASYON

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde merkezli Ankara, Karaman, Adana, Kayseri, Yozgat ve Konya'da belirlenen adreslere önceki gün eş zamanlı operasyon düzenledi.

17 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi. Diğer 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika: İstanbulda FETÖ operasyonu: 12 gözaltı SON DAKİKA: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI
Son dakika: Ankarada peş peşe FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı var SON DAKİKA: ANKARA'DA PEŞ PEŞE FETÖ OPERASYONLARI: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
İstanbul merkezli 33 ilde dev FETÖ operasyonu: 100ün üzerinde gözaltı var İSTANBUL MERKEZLİ 33 İLDE DEV FETÖ OPERASYONU: 100'ÜN ÜZERİNDE GÖZALTI VAR

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